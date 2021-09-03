Ураган Ида продолжает забирать жизни американцев: новые данные

Ситуация продолжает ухудшаться

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Число погибших от урагана Ида увеличивается. По меньшей мере 23 человека погибли в Нью-Джерси, 12 — в Нью-Йорке и трое — в пригороде округа Вестчестер. По крайней мере пять смертей были зарегистрированы в Пенсильвании и одна в Мэриленде.

В регионе, который был предупрежден о потенциально смертельном наводнении, но не подготовился к такому удару, по меньшей мере 46 человек погибли в среду вечером и в четверг утром в районе Мэриленд-Коннектикут, пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

По данным метеорологов, остатки Иды слились с фронтом шторма и затопили территорию вокруг межштатной автомагистрали 95. По мнению экспертов, подобная погода уже была после ураганов. Сейчас изменение климата ухудшило ситуацию. Более теплый воздух сопровождается большим количеством дождя, а в городах бетонные тротуары не позволяют воде проникать в землю.

Национальный центр ураганов предупредил со вторника о возможности крупных, опасных для жизни наводнений. Однако губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявили, что были удивлены силой шторма.

Ранее мы сообщали, что более 1400 человек погибли после землетрясения на Гаити.