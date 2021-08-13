Происшествия

Потоп в Крыму: началась эвакуация людей

Эвакуированных людей намерены расселить в гостинцы

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В Керчи, которая аннексирована РФ началась эвакуация местного населения из зон подтопления. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу так называемой «администрации» города.

Как стало известно ранее, в Керчи из берегов вышла река. В результате чего подтопило территорию городского стадиона, а также рынка, подтопленным оказался и рыбоконсервный завод, а также около 100 домов.

«Держу на постоянном контроле ситуацию в Керчи и Ленинском районе, связанную с аномальными осадками… Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам… Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — комментирует «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов происходящее.

Ранее сообщалось, что 13 августа, в оккупированном Россией украинском Донецке по неизвестной причине активизировались пророссийские боевики. 

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