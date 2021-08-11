Киевлянка умерла после вакцинации Modernа: заболела коронавирусом

9 августа она сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным

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В украинской столице, — Киеве, после первой дозой вакцины Modernа погибла женщина, причиной смерти стала инфекция COVID-19. Об этом сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает УРА-Информ.

Известно, что 50-летняя женщина первого августа вернулась из Турции, а уже пятого августа она была привита от коронавирусной инфекции нового поколения.

«Заболела 6 августа остро, на следующий день после первой дозы вакцинации», — сообщил Кравченко.

Сначала у женщины была небольшая температура, а уже седьмого августа ее состояние ухудшилось, появилась рвота.

«9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали КСП, больная была доставлена в отделение в крайне тяжелом состоянии… Сразу была переведена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Начата интенсивная терапия», — добавил Кравченко.

Также известно, что девятого и 10 августа киевлянка находилась в стационаре Киевской городской клинической больницы № 4, однако, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 августа на территории украинского государства зафиксировано еще 1 122 новых случая заражения пневмонией COVID-19.