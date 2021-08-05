Скончался бывший премьер Украины и первый председатель СБУ

У него остановилось сердце

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Сегодня, пятого августа, скончался бывший премьер Украины Евгений Марчук на 81 году жизни. Помимо этого, политик представлял украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщила его жена Лариса Ившина, передает УРА-Информ.

У политика, как сообщила жена, остановилось сердце.

«Черный день. Умер ЕК», — написала женщина в своем посте в социальной сети.

Также свои соболезнования выразила нардеп ВР Юлия Тимошенко.

«Первый председатель СБУ, четвертый премьер-министр Украины, бывший министр обороны, бывший секретарь СНБО … Человек, олицетворяющей целую эпоху в украинской политике … Искренние соболезнования Ившиной Ларисе, всем родным и близким. Вечная память», — отметила она.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский режиссер, а также актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года. Причина – коронавирусная инфекция.