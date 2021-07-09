Авария поезда в Альпах: вагон упал в реку

Авария произошла на узкоколейной дороге в долине Вал

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Поезд с молодыми людьми сошел с рельсов в австрийских Альпах. Один из его вагонов упал в реку.

Авария произошла в провинции Зальцбург, на границе со Штирией. Поездом ехало 50 пассажиров, из них 45 детей и подростков. Легкие ранения получили 15 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на австрийское агентство APA.

Авария произошла на узкоколейной дороге в долине Вал в провинции Зальцбург, на границе со Штирией.

По информации местного Красного Креста, один из вагонов поезда упал в реку Мура. «Все пассажиры спасены», — пишет отмечает источник.

Вероятно, причиной аварии стало упавшее на трассе дерево. На территории работают пожарные части, полиция и скорая помощь. Вагон лежит на боку в воде, пожарные ждут специальное оборудование, чтобы его вытащить.

Ранее мы сообщали, что в Австрии упал самолет, все пассажиры погибли.