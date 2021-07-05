Катастрофа при приземлении на Филиппинах: погибли военные в самолете и мирные жители на земле

По меньшей мере 42 человека из 96 находившихся на борту и трое на земле погибли

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В воскресенье утром филиппинский военный самолет разбился при попытке приземлиться на острове Холо в провинции Сулу на Филиппинах. По меньшей мере 42 человека из 96 находившихся на борту и трое на земле погибли.

Четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130, принадлежащий филиппинской армии, разбился в субботу в 11.30 по местному времени (06.30 по Киеву), — сообщил командующий вооруженными силами Филиппин Сирилито Собежана. Крушение произошло при посадке. Самолет миновал взлетно-посадочную полосу аэропорта Холо и разбился недалеко от города Патикул, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

В спасательной операции участвуют как военные, так и гражданские пожарные. Собеджана сообщил, что на сегодняшний день десятки людей спасены от горящих обломков.

Армия сообщила, что 49 раненых были переведены в военный госпиталь на острове. На борту находились 96 человек, в том числе три пилота и пять членов экипажа.

По последней информации, из-под обломков извлечено 42 тела, пять человек находятся в розыске. Три жертвы катастрофы были мирными жителями на земле.

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