Происшествия

Ужас в голландском садике: 34-летний мужчина приставал к детям и убивал их

Инциденты произошли в Буншотене

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Обвинение раскрыло дело 34-летнего мужчины из Буншотена в центральной Голландии, который убил троих детей в детской. Ранее ему предъявили обвинение в сексуальных домогательствах к семерым детям.

Прокуратура сообщила о страшном деле во вторник. В декабре прошлого года в Буншотене был арестован мужчина по подозрению в сексуальных домогательствах к двум своим собственным детям, пишет УРА-Информ со ссылкой на местную прессу.

«В ходе оперативных мероприятий полиция установила, что мужчина совершил еще несколько преступлений», — сообщает прокуратура. «Дело касается семи детей в возрасте до 12 лет», — говорится в сообщении.

При этом прокуратура обвиняет подозреваемого в убийстве троих детей в детской школе при церкви осенью 2020 года. Он работал там волонтером.

Обвиняемые приняли участие в первом заседании суда Утрехта в понедельник. Судебный процесс продолжится 7 сентября.

Ранее мы сообщали, что мужчина избил беременную женщину в США, толпа забила его до смерти.

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