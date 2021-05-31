Роковой конец романа учительницы с 17-летним учеником: женщине грозит 12 лет тюрьмы

Теперь она будет отвечать за свое поведение в суде

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35-летней учительнице английского языка из Висконсина, США, грозит 12 лет тюрьмы за секс с 17-летним учеником. Они оба долгое время скрывали свои отношения. Женщину в дисциплинарном порядке уволили с работы.

35-летняя учительница была обвинена в сексуальном насилии после того, как дважды призналась в том, что занималась сексом с учеником у него дома. Согласно содержанию поданного уведомления, 17-летний парень подтвердил отношения с женщиной. Он заявил, что любит учительницу и очень зол на человека, который проинформировал правоохранительные органы обо всей ситуации, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Следователи выяснили, что учительница объяснила характер отношений с 17-летним парнем во время допроса. Она рассказала полицейским, что чувствует к мальчику и где границы их отношений, которые им не следует переходить. Также она призналась, что по обоюдному согласию они нарушили эти правила. Теперь она будет отвечать за свое поведение в суде.

Судебные документы показывают, что мать подростка довольна таким поворотом дела. — Я рада, что человек, сообщивший о неправильных отношениях, поступил правильно, — сказала женщина во время слушания.

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