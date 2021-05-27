Происшествия

Прицельный выстрел ценою в жизнь: от пули снайпера погиб боец ВСУ

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины

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Неподалеку от Новотошковского Луганской области в результате снайперского обстрела скончался один украинский военный. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север».

За сегодня боевики успели нарушить режим прекращения огня, а также осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ.

«В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе получили из РФ серьезную партию нового вооружения и боеприпасов.

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