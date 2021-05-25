«Игнорируя договоренности»: боевики дважды нарушили режим тишина на Донбассе

НВФ вели из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов

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В течение минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированном Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр на штаба ООС 25 мая, передает УРА-Информ.

«Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 25 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня», — сказано в сводке ООС.

Противник, как отметили в ведомстве, открывал огонь из минометов 82-го калибра неподалеку от населенного пункта Новгородское.

Обстрел члены НВФ вели из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также известно, что пророссийские оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Водяное.

Стоит отметить, что потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил Украины на временно оккупированном Донбассе был ранен один украинский воин.