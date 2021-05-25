Происшествия

«Игнорируя договоренности»: боевики дважды нарушили режим тишина на Донбассе

НВФ вели из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов

Время чтения: 44 Секунд

В течение минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированном Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр на штаба ООС 25 мая, передает УРА-Информ.

«Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 25 мая, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня», — сказано в сводке ООС.

Противник, как отметили в ведомстве, открывал огонь из минометов 82-го калибра неподалеку от населенного пункта Новгородское.

Обстрел члены НВФ вели из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также известно, что пророссийские оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Водяное.

Стоит отметить, что потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил Украины на временно оккупированном Донбассе был ранен один украинский воин. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Изнасилование в Кагарлыке: в МВД озвучили результаты переаттестации полиции после происшествия

30 из 38 копов остались и дальше работать в Кагарлицком отделении полиции

ОРДЛО несет опасность для Азовского моря: Шмыгаль объяснил почему

На временно оккупированных территориях Донбасса с 2014 года закрыты десятки угольных шахт

21 человек погиб во время марафона в Китае: что произошло

21 бегун умер, почувствовав физический дискомфорт и резкое падение температуры

В Иране произошел мощный взрыв на химзаводе: есть пострадавшие

Причина взрыва на химическом заводе Sepahan Nargostar расследуется

Израильтянин в Умани открыл огонь по хасидам: подробности

Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы

Очередное нарушения режима тишины: ранен воин ВСУ

Состояние бойца — тяжелое

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap