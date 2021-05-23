Израильтянин в Умани открыл огонь по хасидам: подробности

Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы

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В Умани 22-летний гражданина Израиля устроил стрельбу и ранил двух паломников-хасидов. Вскоре мужчина был арестован. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-служба полиции Черкасской области.

Инцидент произошел 22 мая около 15:00 на улице Софьи Перовской в Умани.

«В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого — в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей», — отмечается в сообщении.

Известно, что сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали раненых в больницу. Уже ничего не угрожает их жизни и здоровью.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело. Сообщается, что подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания задержанному меры пресечения. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в полиции Черкасской области.

Ранее сообщалось, что 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил Украины на временно оккупированном Донбассе был ранен один украинский воин.