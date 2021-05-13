В МИД назвали количество жертв вооруженного конфликта на Донбассе

Данные о погибших регулярно уточняются

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Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал количество погибших людей в результате вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он заявил в ходе своего рабочего визита в Братиславу, передает УРА-Информ.

«На данный момент на Донбассе погибли около 14 тыс. человек. Это число включает военнослужащих (ВС Украины) и жертв среди гражданского населения», — отметил Дмитрий Кулеба.

Также министр подчеркнул, что данные о погибших регулярно уточняются.

Ранее сообщалось, что во время учебных прыжков в Черниговской области разбился спасатель специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. У мужчины не раскрылся парашют.