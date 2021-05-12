Ужас в Греции: убили 20-летнюю мать на глазах у ребенка, награда за поиск преступников

Также нападавшие убили собаку

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Неизвестные преступники ворвались в дом 20-летней Кэролайн Крауч в пригороде Афин. Нападавшие пытали женщину в течение часа, а затем задушили на глазах у дочери. Мужчины также убили собаку, принадлежащую семье.

Преступление произошло во вторник утром, накануне 5:00. Трое вооруженных мужчин в масках вошли в дом, где жила 20-летняя британка со своим мужем и 11-месячной дочерью. Четвертый грабитель дежурил возле дома, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Guardian.

Мужчины схватили и привязали мужа женщины к стулу. 20-летнего, в свою очередь, пытали почти час — злоумышленники хотели выяснить, где семья хранит свои сбережения. Когда они их нашли, они задушили женщину на глазах у дочери. Перед тем как покинуть территорию, мужчины убили собаку, повесив ее на перила.

— Нацеливали на меня оружие, все спрашивали «где деньги». Они не останавливались, даже когда я указывал на это место. Я слышал, как моя жена, привязанная к кровати, все время кричала о помощи. «Она умоляла их не причинять нам вреда», — рассказал службам 32-летний Кэролайн Крауч. После нападения мужчине удалось освободиться и вызвать на место службы.

Греческое правительство шокировано преступлением — оно предлагает 300 тысяч евро за установление личности преступников.

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