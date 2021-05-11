В украинских ВУЗах усилены меры безопасности после стрельбы в Казани

В Казани произошла стрельба в школе

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Сегодня, 11 мая, в Казани, Россия произошла стрельба в одной из местных гимназий. По неофициальной информации погибло 11 человек, еще несколько получили ранения.

В связи с этим в Украине также отреагировали на данную ситуацию. Источник сообщает, что в киевских, а также всех учебных заведениях Украины усилены меры безопасности после стрельбы по ученикам в России, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Источник не уточняет, как именно отреагировали в Украине на ситуацию в Казани, но можно предположит, что речь идет о пропусках на территорию учебных заведений посторонних. Также может идти о проверке рюкзаков и сумок, но точная информация неизвестна.

Напомним, что по предварительной информации, огонь открыл мужчина или подросток. В некоторых источниках упоминаются двое преступников. По неофициальной информации, российские службы задержали 17-летнего парня.

СМИ также сообщили, что в школе произошел взрыв. Записи, опубликованные в социальных сетях, показывают, что в некоторых окнах здания разбиты стекла. Детей эвакуируют из здания школы.