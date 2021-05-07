Смертельные учения: спасатель разбился из-за нераскрывшегося парашюта

Мужчина входил в состав Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС

Время чтения: 42 Секунд

Во время учебных прыжков в Черниговской области разбился спасатель специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. У мужчины не раскрылся парашют. Об этом сообщил мэр Нежина Александр Колода в Facebook, передает УРА-Информ.

Стало известно, что жертвой инцидента стал 34-летний спасатель-инструктор Андрей Химич. Мужчина входил в состав Нежинского специального авиационного отряда ГСЧС.

«Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея полностью не наполнился воздухом. Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы. Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — сообщил Колода.

Ранее сообщалось, что ученица шестого класса средней школы в Ригби, штат Айдахо, США, открыла огонь в школе. Были ранены двое учеников и один учитель. Девочку обезоружил учитель, который отобрал у нее пистолет и держал в недееспособности до прибытия полиции.