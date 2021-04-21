Снова будут проблемы: в США полиция застрелила 15-летнюю чернокожую девушку

Очередная смерть в США подростка

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Во время вмешательства в драку подростков в Колумбусе, штат Огайо, полиция застрелила 15-летнюю чернокожую девушку, она погибла. Инцидент произошел за полчаса до объявления приговора, в котором экс-полицейский Дерек Човен был признан виновным в убийстве Джорджа Флойда.

«Смерть 15-летнего ребенка ужасна, это могла быть моя внучка», — сказал на пресс-конференции начальник полиции Колумбуса Нед Петтус. «Семья заслуживает ответа, город заслуживает ответа», — сказал он, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Полиция Колумбуса опубликовала видео с камеры, прикрепленной к форме полицейского. На нем изображены офицеры, тянущиеся к оружию во время подростковой драки. По версии полиции, в 15-летнюю девушку застрелили, когда она пыталась зарезать одного из участников драки.

— Она была хорошим ребенком. Да, у нее были проблемы, но она не заслуживала того, чтобы ее застрелили на улице, как собаку, — сказала местным СМИ Хейзел Брайант, тетя погибшей. Вечером на месте происшествия собралась возмущенная толпа. Она в знак протеста направился к полицейскому участку.

Трагическое вмешательство полиции произошло примерно за полчаса до объявления приговора по громкому убийству афроамериканца Джорджа Флойда. Присяжные в Миннеаполисе признали экс-полицейского Дерека Човена виновным в убийстве. Судья Питер Кэхилл сказал, что вынесет приговор в течение восьми недель.

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