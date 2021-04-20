Происшествия

Скандальная гибели двух людей в Tesla: Маск прокомментировал происшествие

Для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка

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Американский известный бизнесмен, ученый и глава компании Tesla Илон Маск рассказал подробности смерти двух лиц при дорожно-транспортном происшествии. Люди ехали в режиме автопилота на транспортном средстве Tesla в штате Техас, США. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение Маска в социальной сети.

«Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась», — отметил Маск.

Помимо этого, изобретатель отметил, что для работы автопилота на электрокаре нужна определенная дорожная разметка. Именно ее и не было в том месте, где произошла катастрофа.

Стоит отметить, что ДТП со смертельным исходом произошло в субботу, 17 апреля.

«Предварительное расследование пока еще не завершено, но указывает на то, что за рулем автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99 процентов», — подчеркнул сотрудник правоохранительных органов Марк Херман.

Ранее сообщалось, что Государственное космическое агентство Украины предложит американскому изобретателю Илону Маску совместное сотрудничество над общими проектами. 

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