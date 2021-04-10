Происшествия

Почти 200 пожаров за сутки: в Украине страдает экосистема

Сотрудники ГСЧС Львовщины ликвидировали 5 пожаров сухой травы

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За девятое апреля в природных экосистемах Украины произошло 195 пожаров. Огонь прошел более 125 га. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

«Так, 9 апреля в Днепропетровской области произошло возгорание сухой травы, редких деревьев и кустов за пределами села Лобойковка, Петриковского района. Площадь пожара составила 2 га. На  Луганщине спасатели ликвидировали пожар на открытой территории в пгт Сиротино у озера Клешня, где горела сухая трава и очерет. Загорание ликвидировали на площади 0,04 га», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что разведывательная группа К-2 54, которая принадлежит к отдельной механизированной бригаде ВСУ на своей странице опубликовала момент уничтожения наблюдательного поста, а также блиндажа подразделения пророссийских боевиков подразделения «Восток» на временно оккупированном Донбассе. 

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