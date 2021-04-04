Смерть от оползня: в Индонезии погибло более 40 человек

В ночь на 4 апреля оползень в горном районе накрыл около 50 домов

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В результате проливных дождей на территории Индонезии в штате Восточная Нуса-Тенгара, произошли оползень и наводнение на острове Флорес. В результате природной катастрофы скончались не менее 44 человек. В данный момент спасатели все еще продолжают поиски пропавших без вести. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на представителя BNPB Радитья Джати.

«В ночь на 4 апреля оползень в горном районе накрыл около 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Погибли 44 человека, еще девять ранены», — отметил чиновник.

Помимо этого, Джати добавил, что под оползнем находится еще большое количество людей. Он считает, что количество жертв оползня может вырасти.

При этом, к спасательным работам привлечены сотни людей. К сожалению, пробеведение спасательной операции затрудняют разрушенные дороги и удаленность района.

«Единственный доступ в пострадавший район — по морю с острова Адонара, но дожди, а также сильные волны мешают подойти к берегу», — уточнил представитель спасательного ведомства.

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