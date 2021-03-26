Обострение на Донбассе: погибли четверо военных ВСУ, двое ранены

Члены НВФ обстреляли украинские позиции вблизи Шумов

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Подразделения незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в очередной раз нарушили режим тишины. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили ранения, а четверо бойцов погибли. Об этом сообщили в командовании ООС, передает УРА-Информ.

Боевики, как отметили в штабе, обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Члены незаконных вооруженных формирований открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 миллиметров, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение», — отметили в командовании.

При этом, бойцы ВСУ открыли ответный огонь. Украинская сторона уже уведомила об обстреле со стороны оккупантов представителей ОБСЕ через Совместный центр контроля и координации.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированную часть Донецкой области якобы прибыла делегация военных советников НАТО. Она была замечена в Мариуполе.