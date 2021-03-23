Происшествия

Обострение на Донбассе: боевики трижды открывали огонь

Боевики трижды обстреляли украинские позиции

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Сегодня, 23 марта незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли украинские позиции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на штаб ООС

«Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», — сообщили в штабе.

При этом, к счастью, боевых потерь среди воинов ВСУ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что «большая война» на оккупированных территориях восточной Украины, по прогнозам, начнется в мае. 

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