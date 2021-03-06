Происшествия

Смертельное ДТП в Польше: в МИД уточнили количество погибших украинцев

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП

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В ДТП, которое случилось в Польше в ночь на шестое марта, погибло пятеро граждан Украины, а не шесть, как было озвучено ранее. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УРА-Информ.

«5 человек погибли на месте. Шестого, который считался погибшим, удалось реанимировать в больнице. Его состояние тяжелое», — уточнил дипломат.

При этом, в тяжелом состоянии находятся семеро соотечественников.

В данный момент, в Польше все еще продолжается идентификация тел погибших. Родственники погибших будут проинформированы сразу же, как только погибшие люди будут идентифицированы.

Стоит уточнить, что в ДТП попал рейсовый автобус Познань-Херсон.

Ранее сообщалось, что Исаковское водохранилище, которое расположено во временно оккупированной территории Луганской области, заполнено водой ниже среднего уровня на 2,8 метра.

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