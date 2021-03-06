Конфликт на Донбассе: снайпер ранил украинского военного

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня

Время чтения: 48 Секунд

Вчера, пятого марта, в результате обстрелов боевиков был ранен украинский военный. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

В данный момент военнослужащий ВСУ доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Выстрели были слышны в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Также неподалеку от населенного пункта Пески пророссийские боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия. Помимо этого, НВФ стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкино. Неподалеку Водяного пророссийские оккупанты вели прицельный огонь из РПГ. Сообщается, что направление Авдеевки обстреливали из стрелкового оружия. Также из станкового противотанкового гранатомета незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ вблизи Талаковки.

Ранее сообщалось, что большинство жителей неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области встревожены информацией о том, что украинская армия готовится к масштабному наступлению. Жители ОРДО предполагают, что война никогда не закончится, ведь незаконные вооруженные формирования будут открыто вести обстрелы.