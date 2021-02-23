«Грохочет, как в 15−16-ом»: жители Донбасса сообщают о сильном бое

Залпы снарядов гремят со стороны Ясиноватского блокпоста

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Сегодня, 23 февраля, после 07:00 на временно оккупированных территориях Донецка разгорелись сильные бои. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в социальных сетях

Так, по словам очевидцев, на участке от ДАП до Ясиноватой с 07:30 бьют из тяжелого вооружения.

«Грохочет вся северная сторона, очень сильно, как в 15−16-м…» — пишут дончане.

«Что то сегодня со всех сторон бахает, наверно 23 — е отмечают», — добавил пользователь Сети.

«Донецк Контур 7.36 д слышит с закрытыми окнами бахи. Мощно и много в стороне Еленовки» — отмечают жители.

Также сообщается, что залпы снарядов гремят со стороны Ясиноватского блокпоста. Также выстрелы слышно в целом на всем северо-восточном направлении.

«Донецк 07.32 д Октябрьский слышит ЯБП Ну ооочень часто бахают» — отмечают жители.

«Донецк 07.40 д Не бахает, а вылетает» — пишут очевидцы.

Ранее сообщалось, что на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные.