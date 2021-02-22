Проблемы с самолетами Боинг 777: производитель хочет приостановить полеты

Все из-за инцидента в Денвере

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Летные качества самолета Boeing 777 подлежат срочному испытанию. Приказ был выдан Федеральным авиационным управлением (FAA) после того, как один из двигателей отказал сразу после взлета из аэропорта Денвера.

Как сообщил администратор FAA Стив Диксон, директива распространяется на самолеты этого типа, оснащенные двигателями Pratt & Whitney PW4000. Именно такой двигатель загорелся во время аварии в субботу, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Диксон добавил, что «это, скорее всего, означает, что некоторые самолеты будут списаны». Он сказал, что предварительные результаты после отказа двигателя показали, что существует необходимость в «более частых проверках турбин, которые устанавливаются только на эти типы двигателей, устанавливаемых только на Boeing 777».

United Airlines, единственная авиакомпания в США, использующая двигатели PW400 в своем парке, объявила в воскресенье, что временно приостанавливает работу всех своих Boeing 777 с этими двигателями. Было объявлено о консультациях с федеральными властями для установления дальнейших процедур по усилению безопасности пилотов и пассажиров.

Ранее мы сообщали о катастрофе Боинга 737-500 в Индонезии.