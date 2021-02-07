«Мы не хотим военной диктатуры»: десятки тысяч людей вышли на протест в Мьянме

Люди осуждают недавний переворот и захват власти военными

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Вчера, седьмого февраля, в Мьянме десятки тысяч граждан вышли на акции протеста по всей стране. Люди осуждают недавний переворот и захват власти военными. Также они требуют освобождения фактической лидера страны Аун Сан Су Чжи. Это самые масштабные митинги на территории государства после революции 2007 года. Тогда именно они и помогла народу стимулировать переход к демократии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

Граждане во второй день акций протеста были в красных рубашках, держали красные флаги и красные шарики. В Мьянме красный считают цветом партии Национальная лига за демократию Аун Сан Су Чжи. Тем самым они призывали военных вернуть власть.

«Мы не хотим военной диктатуры! Мы хотим демократии», -скандировали жители страны.

Ранее сообщалось, что пятого февраля, поздно вечером, военные, которые захватили власть в Мьянме, заставили интернет-провайдеров отключить доступ к социальным сетям Instagram и Twitter.