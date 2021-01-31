В ОРДЛО был ранен мирный житель: мужчина доставлен в больницу с пулевым ранением

Около 22:00, был ранен местный житель — Виктор Бурлака, проживающий по ул. Горького, дом 15

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На временно оккупированных территориях Донецка был ранен мирный житель. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на так называемого «мэра» Донецка Алексея Кулемзина.

«В результате вчерашнего обстрела поселка Александровка получил ранение бедра мирный житель, 1978 г. р. Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение Центральной городской больницы № 14. В поселке также зафиксировано повреждение жилого дома по улице Горького, 15», — сообщил чиновник в социальных сетях.

Известно, что местный житель Виктор Бурлака был ранен в бедро .

Также Кулемзин заявляет, что в результате вчерашнего обстрела населенного пункта Сигнальное были зафиксированы также и повреждения жилых домов по улице Гагарина.

Ранее сообщалось, что 30 января, пророссийские боевики пять раз нарушали режим прекращения огня.