Происшествия

Конфликт на Донбассе: боевики ранили двух военных ВСУ

Защитники были доставлены в больницу

Время чтения: 39 Секунд

За прошедшие сутки на временно оккупированных территориях украинского Донбасса было зафиксировано пять нарушений режима тишины, а также ранено двоих военных. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

В штабе отметили, что около Водяного незаконные вооруженные формирования применяли беспилотник типа «квадрокоптер» и сбросили два выстрела ВОГ-17 на позиции ВСУ. Из-за этого двое военных ВСУ получили осколочные ранения. Защитники уже доставлены в лечебное учреждение.

Также неподалеку Опытного пророссийские боевики произвели несколько выстрелов в сторону позиций украинских военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также боевики открывали огонь и у Авдеевки. Там террористы стреляли из подствольного и ручного противотанкового гранатометов..

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях украинского Донбасса незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не пропустили патруль миссии ОБСЕ через свой блокпост. Патруль не смог проехать неподалеку поселка Старопетровское.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Конфликт на Донбассе: боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ

Свой отказ боевики аргументировали проведением в этом районе учений военного типа

Непогода в Украине: обесточено более 100 населенных пунктов

Ряд населенных пунктов остались без электричества

Украина в ПАСЕ рассказала миру о пытках в тюрьме в ОРДО: что там происходит

В ПАСЕ было представлено отдельное выступление по теме «Изоляция»

Украина вновь не готова к снегопадам: на трассе Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка

Наиболее проблемным является участок дороги Знаменка-Ревова

На острове Ява проснулся вулкан Мерапи

Тревожная новость поступила сегодня из Индонезии.

Жестокие столкновения с полицией в Нидерландах: бунт против комендантского часа

Задержано в общей сложности более 300 людей

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap