Конфликт на Донбассе: боевики ранили двух военных ВСУ

Защитники были доставлены в больницу

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За прошедшие сутки на временно оккупированных территориях украинского Донбасса было зафиксировано пять нарушений режима тишины, а также ранено двоих военных. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

В штабе отметили, что около Водяного незаконные вооруженные формирования применяли беспилотник типа «квадрокоптер» и сбросили два выстрела ВОГ-17 на позиции ВСУ. Из-за этого двое военных ВСУ получили осколочные ранения. Защитники уже доставлены в лечебное учреждение.

Также неподалеку Опытного пророссийские боевики произвели несколько выстрелов в сторону позиций украинских военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Также боевики открывали огонь и у Авдеевки. Там террористы стреляли из подствольного и ручного противотанкового гранатометов..

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях украинского Донбасса незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не пропустили патруль миссии ОБСЕ через свой блокпост. Патруль не смог проехать неподалеку поселка Старопетровское.