Украина вновь не готова к снегопадам: на трассе Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка

Наиболее проблемным является участок дороги Знаменка-Ревова

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В Украине власти вновь оказались не готовы к сильным снегопадам. Из-за плохих погодных условий, а именно из-за снегопада, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-километровая пробка. Уже заблокированными оказались до 300 крупногабаритных транспортных средств. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает УРА-Информ.

Спасатели отмечают, что самым проблемным участком дороги является Знаменка-Ревова. На данный момент проезд транспортных средств обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы.

Сейчас на участке работает 24 единиц техники и 43 человека личностного состава.

В Одесской области, как напомнили в ведомстве, запрещено движение фурам на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса — Кучурган. Также под запрет попадают и все дороги местного значения.

Ранее сообщалось, что именно в феврале месяце в Украине наконец-то должна начаться вакцинация от коронавируса.