Происшествия

Стрельба в Черновцах: из ран ребенка медики вытащили 30 осколков

Полицейские продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления

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Из ран ребенка, который попал под обстрел в Черновцах, сотрудники медицины изъяли более 30 инородных тел. Также сотрудники правоохранительных органов нашли винтовку в квартире одного из местных жителей, который проходит подозреваемым по делу. Полицейские уже направили ее на экспертизу в НИЭКЦ. Об этом сообщает местная полиция, передает УРА-Информ.

Стоит напомнить, что 21 января в медицинское учреждение поступил ребенок. Он получил ранения во время прогулки, когда катался на санках вблизи 26 школы.

Медики диагностировали у малолетнего множественные ранения по всему телу. Как отмечают врачи, вероятно, они вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран несовершеннолетнего гражданина доктора изъяли более 30 инородных тел, которые похожи на дробь. Они травмировали и внутренние органы ребенка. На данный момент мальчик доставлен в столичную больницу, так как его ранения требуют еще одного вмешательства хирургов.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка из Палермо, Италия, принял участие в TikTok «Blackout Challenge». Ребенок потеряла сознание и, несмотря на быструю реакцию спасателей, скончалась. Правительство Италии решило заблокировать контент для некоторых пользователей приложения.

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