Его все-таки поймали: самый разыскиваемый наркоторговец в мире задержан в Нидерландах

Це Чи Лоп – известный азиатский наркобарон

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Це Чи Лоп, которого считают азиатским наркобароном, был арестован в пятницу в аэропорту Амстердама.

Це Чи Лоп был номером один в списке самых разыскиваемых наркоторговцев в мире. Его иногда сравнивают с Эль Чапо и Пабло Эскобаром. Все потому, что, по мнению австралийских следователей, группа Синдиката Сэма Гора, которую он возглавляет, несет ответственность за 70 процентов незаконно ввезенных в Австралию наркотиков. Теперь Австралия будет добиваться его экстрадиции, пишет Ура-Информ со ссылкой на The News York Times.

Це Чи Лоп, родившийся в Китае, нанимает тайских кикбоксеров в качестве телохранителей, летает исключительно на частных самолетах и ​​сотрудничает с другими мафиями в регионе, включая японскую якудзу.

Он был членом китайской мафии, известной как триада, в т.ч. в Гонконге. Считается, что в 2018 году его синдикат заработал не менее 8 миллиардов долларов, но эта сумма могла достичь и 17 миллиардов долларов.

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