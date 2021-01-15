Происшествия

Зимняя сказка в Киеве обернулась трагедией: на дорогах зафиксировано свыше 150 ДТП

По состоянию на 19:00 в городе зарегистрировано 159 сообщений об авариях

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За вчерашние сутки, 14 января, в украинской столице — Киеве произошло более 150 дорожно-транспортных происшествий в результате сильного снегопада. Об этом сообщает в Facebook местная патрульная полиция, передает УРА-Информ.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 19:00 в украинской столице было зафиксировано 159 сообщений об авариях на дорогах.

Патрульные столицы отметили, что в усиленном режиме прорабатывают ДТП.

Также в полиции напомнили, что при несерьезных авариях значительно удобнее и быстрее будет составить европротокол. Его использование позволяет быстрее освобождать проезжую часть.

В КГГА добавили, что на улицах Киева работает 185 единиц спецтехники. Помимо этого, на столичных улицах работает более 400 человек из бригад по ручной уборке территории. Как сообщили в КГГА, они будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что 15 января, и послезавтра, 16 января, в Украине произойдет значительное снижение температуры. По всей Украине будет ночью от минус 12 до минус 18 градусов по Цельсию. 

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