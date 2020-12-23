Происшествия

Гонки по-киевски: убегавший от полиции водитель выстрелил себе в голову

Наталия

Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову

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Водитель транспортного средства Hyundai пытался покончить жизнь самоубийством, после того, как понял, что ему не удастся скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УРА-Информ.

Стало известно, что в ночь на 23 декабря, водитель транспортного средства Hyundai проигнорировал требование патрульного об остановке и начал скрываться. Отмечается, что водителю 26 лет. Погоня за правонарушителем продолжалась до тех пор, пока один из экипажей не перекрыл беглецу движение. Помимо этого, с целью остановить правонарушителя патрульные использовали табельное оружие.

«Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Мужчину госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос о сообщение водителю о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).

Ранее сообщалось, что 21 декабря, под Киевом, в селе Гнидын Киевской области несколько неизвестных напали на семью мэра Броваров Игоря Сапожко. Пятеро человек избили его, а также ограбили. Все произошло в доме мэра города.

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Наталия

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