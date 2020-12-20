Пираты взяли в плен 6 украинских моряков у берегов Нигерии

Шестеро украинских моряков, которые находились на судне Stevia были захвачены пиратами у берегов Нигерии. Инцидент произошел 16 декабря. Сейчас дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УРА-Информ. «Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья […]

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Шестеро украинских моряков, которые находились на судне Stevia были захвачены пиратами у берегов Нигерии. Инцидент произошел 16 декабря. Сейчас дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УРА-Информ.

«Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины», — сказал он.

Также чиновник уточнил, что владельцем судна, по данным министерства, является албанская компания. К текущему моменту посольства Украины, которые находятся в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Также в ведомстве заявили, что данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

Ранее сообщалось, что Российской Федерации необходимо не только начать диалог с Украиной по вопросу деоккупации крымского полуострова, но даже вернуть его в состав Украины.