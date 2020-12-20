Происшествия

Пираты взяли в плен 6 украинских моряков у берегов Нигерии

Наталия

Шестеро украинских моряков, которые находились на судне Stevia были захвачены пиратами у берегов Нигерии. Инцидент произошел 16 декабря. Сейчас дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УРА-Информ. «Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья […]

Время чтения: 44 Секунд

Шестеро украинских моряков, которые находились на судне Stevia были захвачены пиратами у берегов Нигерии. Инцидент произошел 16 декабря. Сейчас дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УРА-Информ.

«Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины», — сказал он.

Также чиновник уточнил, что владельцем судна, по данным министерства, является албанская компания. К текущему моменту посольства Украины, которые находятся в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Также в ведомстве заявили, что данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств.

Ранее сообщалось, что Российской Федерации необходимо не только начать диалог с Украиной по вопросу деоккупации крымского полуострова, но даже вернуть его в состав Украины. 

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

Авиакатастрофа АН-26 под Харьковом: в ГБР вручили подозрения командованию

Следователи украинского Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26, который потерпел крушение...
Наталия

Ученые бьют тревогу: возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда

От гигантского айсберга под названием А68а откололся огромный угол. Ученые предполагают, что он мог задеть дно, что вполне может повлечь за собой природные катаклизмы. Об...
Наталия

Дело о прослушке Гончарука: СБУ открыла дополнительное расследование

Служба безопасности Украины продолжает расследовать уголовное дело по факту прослушки бывшего главы правителства Алексея Гончарука. Кроме этого, дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника....
Виктор

Землетрясение в Милане: самое сильное за 500 лет

В четверг в Милане произошло сильнейшее за 500 лет землетрясение, которое не нанесло ущерба. Мощность этого катаклизма составила 3,9 балла. Дрожь земли ощущалась по всему...
Наталия

Украинцы страдают от преступлений против народа: в Гаагу направили 15 сообщений

За четыре года в Международный уголовный суд в Гааге было направлено 15 информационных сообщений о преступлениях совершенных против украинского народа. Число преступлений, которые связаны с...
Наталия

Смерть военного ВСУ на вражеской территории: стала известна причина

Военнослужащий бригады ВСУ, тело которого пророссийские боевики вчера передали украинской стороне, был задушен. Ранее в ТКГ была в разработке версия, что мужчина по неизвестным причинам...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap