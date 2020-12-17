Общество Происшествия

Проблеск человечности: боевики передали тело погибшего военного ВСУ Украине

Наталия

На временно оккупированных территориях Донбасса подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего военнослужащего ВСУ. Тело по непонятным причинам оказалось на неподконтрольных украинских территориях. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе, передает УРА-Информ. В ТКГ высказали благодарность международным посредникам и группе «Эвакуация 200» за оказанную помощь в возвращении тела украинского военнослужащего. Установкой […]

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На временно оккупированных территориях Донбасса подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего военнослужащего ВСУ. Тело по непонятным причинам оказалось на неподконтрольных украинских территориях. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе, передает УРА-Информ.

В ТКГ высказали благодарность международным посредникам и группе «Эвакуация 200» за оказанную помощь в возвращении тела украинского военнослужащего. Установкой причин смерти военного будет заниматься следствие.

На вчерашнем заседании ТКГ представители РФ потребовали «процессуальной очистки» девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков. Это невозможно выполнить без их желания.

Ранее сообщалось, что на территориях временно оккупированной восточной Украины начались массовые проверки на заводах. 

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Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
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