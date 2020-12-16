Происшествия

На видео попали кадры падения столбов на Шулявском мосту

Наталия

Киевские камеры наблюдения зафиксировали момент падения электростолбов, которые обрушились вчера, 15 декабря, на Шулявском мосту, который недавно ввели в эксплуатацию после ремонта. Об этом сообщает УРА-Информ. Происшествие не повлекло за собой жертв. Однако, несколько транспортных средств вскользь были задеты. На кадрах можно разглядеть искры тока во время падения столбов. Движения по Шулявскому путепроводу было полностью […]

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Киевские камеры наблюдения зафиксировали момент падения электростолбов, которые обрушились вчера, 15 декабря, на Шулявском мосту, который недавно ввели в эксплуатацию после ремонта. Об этом сообщает УРА-Информ.

Происшествие не повлекло за собой жертв. Однако, несколько транспортных средств вскользь были задеты.

На кадрах можно разглядеть искры тока во время падения столбов. Движения по Шулявскому путепроводу было полностью парализовано. Коммунальщики уже демонтировали поврежденные электроопоры. На данный момент причины происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов столицы.

Стоит отметить, что полицейские открыли уголовное производство по Нарушение правил, которые касаются безопасного использование промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч. 2 ст. 275 уголовное кодекса). Санкция этой статьи предполагает наказание в виде исправительных работ до 2 лет или ограничение свободы до 5 лет или от 2 до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на путепроводе во время движения транспорта упало сразу три электроопоры. Произошло это практически одновременно. Также она сама отмечает, что ей крайне повезло.

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Наталия

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