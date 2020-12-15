Общество Происшествия

Участники акции «СТОП локдаун» на Майдане нанесли увечья 40 правоохранителям

Наталия

Во время акции протеста на Майдане Независимости в Киеве пострадало около 40 сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции. «Во время акции на Майдане Независимости пострадало около 40 полицейских. Одного правоохранителя во время толчеи ударили по голове, вследствие чего он потерял создание, другие полицейские получили ожоги глаз», — отметили в ведомстве. Также […]

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Во время акции протеста на Майдане Независимости в Киеве пострадало около 40 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Во время акции на Майдане Независимости пострадало около 40 полицейских. Одного правоохранителя во время толчеи ударили по голове, вследствие чего он потерял создание, другие полицейские получили ожоги глаз», — отметили в ведомстве.

Также сотрудники правоохранительных органов Украины напомнили, что сегодня в центре украинской столицы проходит массовая акция протеста в связи с введением карантинных ограничений в январе и ограничению работы малого бизнеса.

«Когда они попытались установить военные палатки, возникла толчея и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание, еще около 40 получили химические ожоги глаз», — добавили в полиции.

Полицейские призвали граждан соблюдать законодательство Украины.

Стоит отметить, участники акции «СТОП локдаун!» требуют отменить введение карантинных ограничений по территории Украины для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Ранее сообщалось, что уже более 33 000 граждан Украины успешно подали свои заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФЛП, а также наемным работникам.

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Наталия

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