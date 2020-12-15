Провокации на Донбассе: боевики открыли огонь по украинским позициям

За прошедшие сутки, 14 декабря на временно оккупированных территориях Донбасса на участках ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на командование Операции объединенных сил В ООС сообщили, что первая огневая провокация со стороны российских оккупационных войск была зафиксирована в районе населенного пункта Шумы. В […]

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За прошедшие сутки, 14 декабря на временно оккупированных территориях Донбасса на участках ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на командование Операции объединенных сил

В ООС сообщили, что первая огневая провокация со стороны российских оккупационных войск была зафиксирована в районе населенного пункта Шумы. В той местности противник два раза открывал неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов, а также подствольных гранатометов. Вскоре, пророссийские боевики начали обстрел украинских позиций и неподалеку Авдеевки и Песок. Там оккупанты использовали стрелковое оружие.

Стоит отметить, что украинские военные не открывали ответный огонь, так как угроз для жизни и здоровья не было. В ООС потерять нет.

Однако, с начала текущих суток противник один раз вновь открыл огонь. Он был не прицельным. Украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ. Потерь среди личностного состава нет.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Армении сделало заявление о том, что азербайджанская сторона 12 декабря вновь начала наступать в направлении поселков Старый Таглар — Хцаберд, которые находятся на территории Нагорного Карабаха.