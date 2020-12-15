На легендарном Шулявском мосту упали столбы: его недавно отремонтировали

На недавно отремонтированном Шулявском мосту в украинской столице — Киеве, сегодня, 15 декабря, произошло неожиданное ЧП. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря, перед которой и упали столбы, передает УРА-Информ. На путепроводе во время движения транспорта упало сразу три электроопоры. Произошло это практически одновременно. Также она сама отмечает, что ей крайне повезло. […]

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На недавно отремонтированном Шулявском мосту в украинской столице — Киеве, сегодня, 15 декабря, произошло неожиданное ЧП. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря, перед которой и упали столбы, передает УРА-Информ.

На путепроводе во время движения транспорта упало сразу три электроопоры. Произошло это практически одновременно.

Также она сама отмечает, что ей крайне повезло. Ведь она успела увидить, что столб падает и затормозить.

Комментаторы в Сети пишут, что женщина родилась в рубашке, и ей крайне повезло.

Также много вопросов в Сети вызвало и само происшествие. Так как в прошлом году столичная власть выделила на ремонт Шулявского моста около одного миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года на Шулявском мосту обвалилась часть бетонного забора. Весной 2019-го Шулявский путепровод полностью перекрыли и начали демонтаж конструкций.