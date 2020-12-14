Происшествия

Отравление Навального: обнародованы имена причастных ФСБшников

Наталия
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Покушение на жизнь российского блогера и оппозиционера совершила спецгруппа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Группа действовала в Томсвке под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel, передает УРА-Информ.

Личности причастных к отравлению российского оппозиционера были установлены при помощи сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных.

Расследователи данного дела выяснили, что ФСБшники летали с 2017 года по тем же направлениям, что и оппозиционер. В такие поездки ездили, как правило, двое или трое оперативников. Они приобретали билеты на рейсы то под своими, то под вымышленными именами. Часто они летали не теми же рейсами, а параллельными, и даже из других российских аэропортов.

Авторы расследования назвали имена всех сотрудников, которые могли участвовать в операции отравления Навального, а также их псевдонимы. Так, были раскрыты имена таких сотрулников ФСБ: Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев.

Сообщается, что в поездку в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев.

Ранее сообщалось, что Шпионы из Российской Федерации повторно пытались отравить Алексея Навального, который является известным оппозиционным политиком, ядом из группы Новичок. Шпионы хотели отравить Навального повторно перед его вылетом в Берлин. 

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Наталия

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