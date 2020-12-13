Смертельные беспорядки в США: противники и сторонники Трампа устроили поножовщину

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В столице США — Вашингтоне в субботу прошли массовые акции протеста. На них присутствовали как сторонники, так и противники действующего президента США Дональда Трампа. В ходе акций было арестовано несколько десятков граждан, пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NBC, передает УРА-Информ.

«Один человек был застрелен в субботу в Олимпии, штат Вашингтон, и четыре человека получили ножевые ранения в Вашингтоне, округ Колумбия, когда демонстранты столкнулись с контрпротестующими по поводу президентских выборов», — сказано в сообщении.

Стало известно, что во время таких акций протеста, сотрудниками правоохранительных органов Вашингтона задержала 23 участника акций. Они принадлежали как к сторонникам, так и к противникам Дональда Трампа. Отмечается, что шестеро граждан США совершили нападение на сотрулников правопорядка. Десятеро человек совершили нападение на других граждан. Четыре участника протесты были задержаны за участие в беспорядках.

Ранее стало известно, что персональный адвокат все еще действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что команда юристов главы американского государства продолжит подавать иски в попытке отменить либо изменить результаты выборов президента, которые прошли в 2020 году.