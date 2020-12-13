«Прикончить второй дозой яда»: в Times узнали новые подробности отравления Навального

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Шпионы из Российской Федерации повторно пытались отравить Алексея Навального, который является известным оппозиционным политиком, ядом из группы Новичок. Шпионы хотели отравить Навального повторно перед его вылетом в Берлин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах, передает УРА-Информ.

«После неудачной попытки убить его с первого раза, подозреваемые агенты госбезопасности попытались прикончить самого жесткого критика президента Владимира Путина второй дозой яда», – сказано в сообщении.

Источники издания отметили, что повторную попытку шпионы РФ предприняли прежде чем Навального доставили в «безопасное место в Берлине».

Стоит напомнить, что утром 20 августа известному российскому блогеру и конкуренту Владимира Путина Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Вскоре, авиасудно вынуждено было экстренно сесть в Омске. Политика доставили в медицинское учреждение, однако, местные врачи утверждали, что это не отравление.

Ранее сообщалось, что 56 из 193 государств-членов Оранизации по запрещению химического оружия серьезно осудили использование отравляющего вещества из группы «Новичок» против политика и блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление прозвучало на очередной сессии Конференции государств-участников ОЗХО.