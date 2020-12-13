Происшествия

Под Харьковом горела ТЭС: тушили всю ночь

Наталия
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Ночью, 13 декабря, в воскресенье начался сильный пожар на Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго». Она находится в Харьковской области. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

«13 декабря в 1:04 возник пожар по адресу: Харьковская область, Змиевской район, с. Слобожанское, ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС, энергоблок №9, корпус Б» — уточнили в ведомстве.

По данным сотрудников пожарной службы, горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей. Помимо этого, температура резко повысилась в четырех бункерах золы. Общая площадь пожара, как отметили спасатели, составила 50 кв. м.

Также известно, что в 03:45 спасатели локализовали огонь. Он был полностью ликвидирован аж в 8:36. 

К счастью, пострадавших в результате инцидента нету. Причины возгорания, обстоятельства и нанесённый ущерб устанавливаются.

К тушению пожаро было привлечено 60 спасателей и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что девятого декабря в центре духовной столицы Украины — Полтаве, загорелось историческое здание по улице Соборности, 31. Ранее там располагался кинотеатр имени Котляревского.

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Наталия

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