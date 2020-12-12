Политика Происшествия

Азербайджан вновь атакует в Карабахе: Армения сделала заявление

Наталия
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Министерство обороны Армении сделало заявление о том, что азербайджанская сторона 12 декабря вновь начала наступать в направлении поселков Старый Таглар — Хцаберд, которые находятся на территории Нагорного Карабаха.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на официальное сообщение на сайте армянского министерства.

«Подразделения Армии обороны принимают адекватные меры», — отметили в ведомстве.

Стоит напомнить, что ранее армия обороны Карабаха сообщила, что ВС Азербайджана хотели атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении. В результате нападение, были ранены трое военных. Однако, это не подтвержденная информация.

Ранее стало известно, что около 25 000 армянских жителей Нагорного Карабаха вернулись на территорию непризнанной республики. Это те люди, которые бежали от наступления азербайджанской стороны осенью этого года.

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Наталия

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