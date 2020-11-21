На Донбассе найдены обгоревшие тела погибших при пожаре на шахте

На территории временно оккупированного украинского Донбасса спасатели обнаружили тела четырех горняков на шахте имени Скочинского. Ранее они считались пропавшими без вести. Тело одного из горняков было обнаружено около 1:45.
Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.
Также стоит отметить, что тело одного из шахтеров было обнаружено во вспомогательной ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком. Спасатели сообщили, что смогли поднять тело горняка в 5:15.
Также на шахте обнаружили тела еще троихусопших шахтеров.
Стоит напомнить, что 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия в шахте находились 26 горняков, 22 уже были подняты на поверхность.
Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года.