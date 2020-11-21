Происшествия

На Донбассе найдены обгоревшие тела погибших при пожаре на шахте

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На территории временно оккупированного украинского Донбасса спасатели обнаружили тела четырех горняков на шахте имени Скочинского. Ранее они считались пропавшими без вести. Тело одного из горняков было обнаружено около 1:45.

Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Также стоит отметить, что тело одного из шахтеров было обнаружено во вспомогательной ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком. Спасатели сообщили, что смогли поднять тело горняка в 5:15.

Также на шахте обнаружили тела еще троихусопших шахтеров.

Стоит напомнить, что 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия в шахте находились 26 горняков, 22 уже были подняты на поверхность.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин продлил действия ответных санкций против США и ЕС до окончания 2021 года.

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Наталия

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