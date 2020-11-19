Происшествия

Шокирующие цифры: стало известно, сколько украинских политзаключенных удерживают в Крыму

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Стало известно, сколько граждан Украины незаконно удерживают на территории Крымского полуострова по политически мотивированным обвинениям. Цифра действительно поражает.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Третьем комитете ГА ООН сообщил, что в общей сложности в Крыму удерживается коло ста украинских граждан. При этом он отметил, что также только в ноябре увеличилось количество крымских татар, осужденных к заключению

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на from-ua.

«Они получили шокирующие сроки – от 12 до 17 лет – за мирное соблюдения исламских ритуалов», — сказал дипломат.

Также оп его данным страдают от преследования и незаконного вмешательства в свою деятельность журналисты и сотрудники СМИ. Он даже назвал цифры — девять крымских татар, которые являются гражданскими журналистами по состоянию на данный момент являются заключенными российской оккупационной властью.

Он также отметил, что «власти» Крыма продолжают запугивать крымскотатарских мусульман.

«Россия почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове», — отметил Кислица.

Ранее в Крыму снова сообщили о масштабных проблемах с водой, пересохли колодцы.

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