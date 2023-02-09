Скажете, что это чудо? – Порошенко показал, что привез на фронт для ВСУ (фото)

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Мы часто ездим к нашим воинам на восток и юг. Но не стоит забывать, что на Севере угроза так же не исчезла. И с этим разведывательным батальоном мы встречались именно на Востоке, а сегодня они держат оборону на Севере», – начал издали экс-президент.

Затем он рассказал о том, как ВСУ используют те орудия, которые поставляет команда Порошенко на фронт. В частности, речь коснулась так называемых «Дафов» (артиллерии), которые были модернизированы бойцами ВСУ.

«Так вот они поставили на них сушки и теперь беспощадно бьют россиян. Но это еще не всё. Как-то этот батальон отжал в руне их Уралы и БТР. Говорят, что у тех, у кого отжали, их уже нет. А техника есть и служит в пользу ВСУ и выполняет боевые задания в полях. Скажете, что это чудо? А я скажу, что это мастерство украинских воинов. И непобедимый дух», – заявил Порошенко.

В конце он добавил, что для ВСУ еще привезли «Старлинки» и радиостанции. По его словам, этими радиостанциями воины оснастят трофейную технику. Так же привезли шины и пять тысяч химических грелок, которые должны помочь защитникам перенести холодную погоду.

Напомним, военный ВСУ назвал причины роста темпов мобилизации в Украине.