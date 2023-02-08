Политика

У ВСУ возникли проблемы: инсайдер ОП раскрыл, на чем настаивает Залужный

Родион Власов

Стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный испытывает некоторый скептицизм насчет Бахмутского направления.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сказал, что Залужный доложил Зеленскому насчет негативного психологического состояния у ВСУ под Бахмутом. Причина в том, что на Банковой отказались выводить подразделения на выгодные позиции для обороны. Солдаты воспринимают себя в качестве расходного материала, который идет на убой», – сказал источник в начале.

В конце было добавлено, что Залужный настаивает на срочном отводе всех военных расположений из Бахмута. По информации инсайдера, это нужно сделать для того, чтобы сохранить резервы и поднять боевой дух воинов.

Напомним, Гуттериш заявил, что шансы на мир уменьшаются, а мир идёт к более широкой войне.

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