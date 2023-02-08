Политика

РФ передала новое требование США: стало известно, о чем говорилось в сообщении

Родион Власов

Представителям Соединенных Штатов передали соответствующую ноту, где говорилось об одном действии.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что нота с требованием была передана еще 7 февраля. В ней говорится о том, чтобы Америка прекратила свое вмешательство во внутренние процессы Российской Федерации. Что примечательно, канал сослался на источник, который близок к руководству МИДа.  

Со стороны официальных лиц Соединенных Штатов пока никаких комментариев по поводу этого не было. Кремль, в свою очередь, не опровергает, но и не подтверждает вышеупомянутое происшествие. Таким образом, в информационном пространстве вокруг данной темы наблюдается условная «тишина».

Тем не менее, ряд источников постоянно сообщает о том, что Кремль и США все-таки ведут свои тайные переговоры. Однако их суть достаточно разнообразна, а официальных подтверждений по поводу ряда тем до сих пор нет.

Напомним, Россия вводит особые талоны для украинцев: стало известно, каких территорий это касается.

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