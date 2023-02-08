Политика

Ответ США «Адмиралу Горшкову»:  впервые с начала войны американский эсминец приблизился к Черному морю

Родион Власов

США перебросили эсминец USS Nitze, оснащённый «Томагавками» на расстояние удара по Крыму и России.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

Это первое судно ВМС США, которое находится в Черноморском регионе после 24 февраля 2022 года, начала  боевых действий в Украине.

Эсминец USS Nitze ,  с почти сотней  крылатых ракет «Томагавк», переброшен ко входу в Чёрное море в связи с  вероятным новым наступлением России и угрозами Путина ответить « не только бронетехникой» на поставки партнерами Украины  западных танков.

Так что в Вашингтоне решили продемонстрировать, что готовы к этим так называемым «ответам».

Пройти непосредственно в Чёрное море  не позволяет Конвенция Монтрё , согласно которой  во время боевых действий  проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Турцией для военных суден , не приписанных к  Черноморским портам.

И все же USS Nitze  способны на таком расстоянии дотянуться до Крыма, зоны боевых действий в Донбассе, до южных регионов России: Краснодарский край и Ростовская область.

Напомним, ранее сообщалось, ядерные угрозы России: армия США готовится дать военный ответ.

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